HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! O iller için sağanak, kar, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! O iller için sağanak, kar, buzlanma ve don uyarısı

29.11.2020 08:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! O iller için sağanak, kar, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla, Antalya ile İzmir ve Aydın'da yağmur ve sağanak yağış, Van ile Hakkari'de karla karışık yağmur ve yükseklerin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde ise, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ile doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EGE

Az bulutlu, güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin, gece saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Pastırma yazını yaşıyorlar! Kasım ayında deniz keyfiPastırma yazını yaşıyorlar! Kasım ayında deniz keyfi

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı, zamanla güneydoğudan; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatı, zamanla güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatı, zamanla güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa); Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde doğusunun açıkları, zamanla batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğudan 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamaBakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı!KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Fransa’da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi

Fransa’da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: İlk anlaşmaları yaptık

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

Sabah cezaevinden çıktı, akşam gözaltına alındı

Sabah cezaevinden çıktı, akşam gözaltına alındı

Erbaş, İskeçe Müftüsü Mete'ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı

Erbaş, müftü Mete'ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Muhsin Fahrizade suikastine kınama

Dışişleri'nden, Fahrizade suikastine kınama

İzmir'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.