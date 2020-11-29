Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! O iller için sağanak, kar, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ile doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İL İL HAVA DURUMU MARMARA Parçalı bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EGE Az bulutlu, güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin, gece saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. AKDENİZ Az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pastırma yazını yaşıyorlar! Kasım ayında deniz keyfi İÇ ANADOLU Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. BATI KARADENİZ Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.