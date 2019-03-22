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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 07:27 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz sağanak yağışların etkisi altında olacak. Türkiye'nin diğer bölgelerinde havanın yer yer parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığında iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalma beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarların Türkiye genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

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