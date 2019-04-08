Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye,Sivas, Tokat, Ordu, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde Akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Sinop, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu,sabah ilk saatler ve gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu
BAYBURT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu
ELAZIĞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUŞ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Okuyucu Yorumları 0 yorum