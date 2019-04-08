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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2019 07:45 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bugün İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor. İşte il il 8 Nisan hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye,Sivas, Tokat, Ordu, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde Akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Sinop, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu,sabah ilk saatler ve gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİVAS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu

BAYBURT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu

ELAZIĞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji İstanbul hava durumu 8 nisan hava durumu

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