HABER

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul için kar uyarısı, tarih verildi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 10:28 | Son Güncelleme

İstanbul'da hafta sonu hava soğuyacak, perşembe günü için karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimalinin de olduğu belirtildi.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul için kar uyarısı, tarih verildi)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden haftalık değerlendirme raporuna göre; hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek. Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek.

Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesimlerde kar ihtimali de olduğu öğrenildi.

METEOROLOJİ'NİN GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Ardahan ve Hatay çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Bursa: Parçalı bulutlu 15

Adana: Parçalı, kıyıları öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13

Kaynak: DHA


Dehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtuDehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtu
İğne atılsa yere düşmüyor! İğne atılsa yere düşmüyor!
Özlem Öztekin Vural: ”Adalar boş bir tuval, biz çalışıp renklendireceğiz”Özlem Öztekin Vural: ”Adalar boş bir tuval, biz çalışıp renklendireceğiz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji kar yağışı istanbul kar İstanbul hava durumu karla karışık yağmur

En Çok Okunan Haberler

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim’de engellilerin kullandığı şarj istasyonunun soketi ikinci kez çalındı

Taksim’de engellilerin kullandığı şarj istasyonunun soketi ikinci kez çalındı

İğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarından itibaren başlıyor

İğne atılsa yere düşmüyor!

Kadıköy'de akılalmaz olay! Köpeğini insanlara saldırttı, polis havaya ateş açtı

Kadıköy'de 'pes' dedirten olay! Köpeğini insanlara saldırttı

Hayalleri uğruna mesleğinden vazgeçerek, kuklabaz oldu

Hayalleri uğruna mesleğinden vazgeçerek, kuklabaz oldu

Günlük burç yorumları 18 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Unutulan 'Cille Gecesi' yeniden yaşatıldı

Unutulan 'Cille Gecesi' yeniden yaşatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.