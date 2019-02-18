Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul için kar uyarısı, tarih verildi)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden haftalık değerlendirme raporuna göre; hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek. Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek.

Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesimlerde kar ihtimali de olduğu öğrenildi.

METEOROLOJİ'NİN GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Ardahan ve Hatay çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.