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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar ve çığ tehlikesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 10:09 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar yağışı ve çığ uyarısı yapıldı. Yağışların karla karışık yağmurlu olmasından dolayı, Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar ve çığ tehlikesi)

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Van'da 1, Muş'ta 2, Hakkari'de 0, Bitlis'te sıfırın altında 1 derece ölçüldü.
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Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 6, Hakkari'de 4, Muş'ta 7 ve Bitlis'te 4 derece olacak.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu, karla karışık yağmurlu olacak, kuzey ve kuzeydoğu, zaman zaman kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek.

Yağışların karla karışık yağmurlu olmasından dolayı, Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar çığ hava durumu

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