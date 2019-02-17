Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve kar uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Şubat Pazar, günlük hava durumu değerlendirme raporunu sitesinden yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Adana'nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

EGE



Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.