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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve kar uyarısı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 08:29 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Adana'nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise yağış beklenmiyor, hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve kar uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Şubat Pazar, günlük hava durumu değerlendirme raporunu sitesinden yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Adana'nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana'nın güney kesimleri, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin'nin kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin 'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


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