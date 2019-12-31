Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! (İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı)

Hava durumu tahminleri yayımlandı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın İstanbul çevresi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -2°C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KIRKLARELİ -1°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 6°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
DENİZLİ 3°C, 9°C
Çok bulutlu
İZMİR 7°C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 6°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA 7°C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA 0°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 1°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 1°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİVAS 0°C, 5°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU 1°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU 1°C, 6°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK 6°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 4°C, 9°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
SAMSUN 8°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT 3°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
TRABZON 9°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -7°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -11°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 2°C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN -2°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN 3°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
DİYARBAKIR 2°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP 4°C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 5°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına; Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 (60-90 km/sa), sabah saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısında 4,0 ila 5,0m, zamanla 2,0 ila 3,0m, Görüş; İyi, yağış ve fırtına anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 (75-90 km/sa), sabah saatlerinden sonra 5 ila 7 (40 ila 60km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, Görüş: Orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 (75-90 km/sa), sabah saatlerinden sonra 6 ila 8 (50-75km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), kuzeyinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, ilk saatlerde kuzeyinde 3,5 ila 4,5m, Görüş: Orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve güneydoğu, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga; 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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