HABER
  4. Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! (İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! (İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 08:49 | Son Güncelleme

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayımladı. Yeni yılın son gününde İstanbul'u esir alan fırtına ve yağışlı hava etkisini sürdürürken Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışların iç bölgelerde kar şeklinde kendisini göstermesi beklenirken, sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte 31 Aralık salı (bugün) il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! (İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı)

Hava durumu tahminleri yayımlandı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın İstanbul çevresi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

31 ARALIK SALI (BUGÜN) İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -2°C, 7°C
Çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 6°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

EGE
Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 3°C, 9°C
Çok bulutlu

İZMİR 7°C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 6°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA 7°C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 1°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 1°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS 0°C, 5°C
Çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 1°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU 1°C, 6°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK 6°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 4°C, 9°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN 8°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT 3°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

TRABZON 9°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -7°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -11°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 2°C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN -2°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN 3°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DİYARBAKIR 2°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 4°C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına; Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 (60-90 km/sa), sabah saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısında 4,0 ila 5,0m, zamanla 2,0 ila 3,0m, Görüş; İyi, yağış ve fırtına anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 (75-90 km/sa), sabah saatlerinden sonra 5 ila 7 (40 ila 60km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, Görüş: Orta.

EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 (75-90 km/sa), sabah saatlerinden sonra 6 ila 8 (50-75km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), kuzeyinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, ilk saatlerde kuzeyinde 3,5 ila 4,5m, Görüş: Orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve güneydoğu, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga; 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
Flaş operasyon! Gözaltılar varFlaş operasyon! Gözaltılar var
Gizli buzlanmayla 2 tır refüje çıktı: 1 yaralıGizli buzlanmayla 2 tır refüje çıktı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu 31 aralık hava durumu Meteoroloji son hava durumu tahminleri 31 aralık meteoroloji fırtına

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Flaş operasyon! Gözaltılar var

Hastaların kırık sedyelerde taşınmasına tepki

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

Alkollü içki ve sigara fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Yılbaşında vergi artışı yok

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Yılbaşında vergi artışı yok

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

İstanbul D-100'de otomobil alev alev yandı

Her şey bir anda oldu!

Restoran çalışanı, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi vurdu 

Restoran çalışanı, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi vurdu 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.