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Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! Sıcaklıklar düşecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 08:59 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Van çevreleri sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! Sıcaklıklar düşecek mi?

Sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Rize, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Ardahan ve Siirt çevreleri ile Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

2 TEMMUZ İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

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