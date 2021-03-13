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Meteoroloji'den tüm Türkiye için önemli uyarı! Salı gününe dikkat

13.03.2021 22:27 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den tüm Türkiye için önemli uyarı! Salı gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlü tarafından tüm yurtta önümüzdeki hafta için sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Açıklamada salı gününe dikkat çekildi.

Tüm yurtta Mart ayıyla birlikte hava sıcaklıkları yurt genelinde yer yer yükselirken hava sıcaklıklarının yarın (Pazar) artmaya devam edeceği Pazartesi günü iç kesimlerde, Salı gününden itibaren iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada Pazar günü yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olması beklenirken, Ege kıyılarında yer yer yağış yaşanabileceği belirtildi.

Pazartesi günü itibarıyla birlikte yurt genelinde yağışlar tekrar etkisini gösterecek. Ülkenin doğusunda yağmur yerini kara bırakacak. Ege kıyılarında ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

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SALI GÜNÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Salı günü yurdun doğusunu etkisi altına alan kar yağışı etkisini arttırmaya devam edecek. Yurt genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.

Çarşamba günü yurt genelinde yağış devam edecek. Karadeniz, Ege, Marmara'da yağmur etkisini gösterirken yurdun iç doğusunda kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Bolu, Kütahya ve Afyonkarahisar'da da kar yağışı görülecek.

Perşembe günü kar yağışı yurdun iç kesimlerine ilerleyecek.

YURTTA HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının, hafta sonunda artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

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