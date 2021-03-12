HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den uyarı: Soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor

12.03.2021 01:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meteoroloji'den uyarı: Soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre Türkiye, 15 Mart Pazartesi gününden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Yağışların, 18 Mart Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların bugün doğu bölgelerde hissedilir derecede azalacağı, hafta sonunda tekrar artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

PAZARTESİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Öte yandan hafta başında Türkiye'nin yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminlerde Pazartesi günü başlayacak yağışların, Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan 12-18 Mart 2021 haftalık hava durumu ise şu şekilde yer aldı:

BÖLGE BÖLGE HAVA TAHMİNİ

Marmara Bölgesi'nde hafta sonu sıcaklıklar yükselecek, Pazar günüyse hava ılık.

Ege'nin iç kesimlerinde zirai don riski bulunuyor. Gece bölgede sıcaklıklar eksili değerlere inecek. Ege, hafta sonu ısınacak ancak pazar günü lodosun etkisiyle bölgeye yağış geliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık hafta sonu hızla artacak.

Akdeniz ve Güneydoğu'da rüzgarın bugün oldukça şiddetlenmesi bekleniyor. Bölgede, şiddetli rüzgarın etkisiyle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

15mart

16mart

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
İstiklal Marşı ile ilgili mesajlarİstiklal Marşı ile ilgili mesajlar
Kıyamet suresinin meali ve faziletiKıyamet suresinin meali ve fazileti
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 11 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 11 Mart koronavirüs tablosu

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

En güzel Cuma mesajları! Hareketli Cuma mesajları yeni resimli mesajların yerini alıyor

En güzel Cuma mesajları

İstiklal Marşı ile ilgili mesajlar! Atatürk'lü resimli İstiklal Marşı mesajları ve sözleri

İstiklal Marşı ile ilgili mesajlar

Sakarya'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Evine girip bileziklerini çalan hırsız kardeşi çıktı

Bileziklerini çalan hırsız kardeşi çıktı

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Nevşehir beyaza büründü

Nevşehir beyaza büründü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.