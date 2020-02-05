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Meteoroloji'den Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 07:58 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den, 5 Şubat'ta beklenen hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli sağanak, kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli (25-100 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara ve Kıyı Ege’de güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, öğleden sonra Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; öğleden sonra bölgenin batısında, akşam saatlerinde doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos), öğleden sonra kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, öğleden sonra yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğleden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışların; öğleden sonra Kıyı Ege'de, akşam saatlerinde Muğla, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, öğleden sonra Karaman hafif yağmurlu, gece saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya ve Niğde çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, 6°C
Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 4°C
Çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Çok bulutlu

TOKAT °C, 15°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu 5 şubat hava durumu

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