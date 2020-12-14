Meteoroloji'den turuncu alarm! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (14 Aralık yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz'in toroslar mevkisinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir’in batısı ile Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın güney ve doğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Antalya ve Mersin için turuncu alarm verdi. Mersin’de batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Mersin merkez ve Erdemli çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 hamlesi 80km/saat şeklinde) esmesi tahmin ediliyor.
Gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'da akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Antalya merkez, Kemer, Kumluca ve Serik çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (60-80 hamlesi 100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönüne uyarı yapıldı.
BURSA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
YOZGAT °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
AMASYA °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmurlu
ÇORUM °C, 14°C
Çok bulutlu, yağmurlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı