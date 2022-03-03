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Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul’da karla karışık yağmur görülüyor (3 Mart hava durumu)

03.03.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısı dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde kısa süreli ve aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri!

Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul’da karla karışık yağmur görülüyor (3 Mart hava durumu)

Meteoroloji 3 Mart için son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, Yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esecek.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 7
İzmir: Parçalı bulutlu 10
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, zamanla kısa süreli kuvvetli kar yağışlı 4
Diyarbakır: Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

İSTANBUL’UN BAZI İLÇELERİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÖRÜLÜYOR

Sabah saatlerinde Zeytinburnu ve çevresinde etkili olan sulu kar yağışı nedeniyle bazı araçların üstünde kar birikintileri oluştu.

Anadolu Yakası’nda, Kadıköy ve Üsküdar’ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oldu. Ümraniye'de de karla karışık yağmur görüldü.

Yağışın kentte aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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