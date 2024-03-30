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Meteoroloji'den uyarı geldi: Pus, sis, toz... Seçim günü hava nasıl? Harita paylaşıldı! Son dakika 30 Mart - 3 Nisan hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.03.2024 08:34
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Seçimlere 1 gün kala vatandaşlar hava durumu tahminlerini de araştırıyor. Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis beklenirken güneybatı kesimlerde de yer yer toz taşınımı tahmini var. Peki, seçimde hava nasıl olacak? Meteoroloji seçim günü olan 31 Mart için de hava durumu tahminini haritayla paylaştı. İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji'den uyarı geldi: Pus, sis, toz... Seçim günü hava nasıl? Harita paylaşıldı! Son dakika 30 Mart - 3 Nisan hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Seçim günü hava nasıl olacak? Vatandaşlar hava durumuna ilişkin gelişmeleri merakla takip ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre belirli bölgelerde pus ve yer yer sis beklenirken belirli bölgeler için de toz taşınımı uyarısı geldi. Öte yandan Meteoroloji, seçim günü için de hava durumu tahminini içeren haritayı paylaştı.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

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BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 12°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 23°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

30 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

30

SEÇİMDE HAVA NASIL? 31 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

31

1 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

1

2 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

2

3 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

3

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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