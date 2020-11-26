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Meteoroloji'den yağış ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (26 Kasım İstanbul'da hava durumu)

26.11.2020 09:16 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den yağış ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (26 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Kasım verilerine göre Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Hakkari, Şırnak, Van, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış, Rize, Artvin ve Van’ın yüksekleri ile Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Hakkari, Şırnak, Van, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize, Artvin ve Van’ın yüksekleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

26 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 10
İstanbul: Parçalı zamanla az bulutlu 14
İzmir: Az bulutlu 17
Adana: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 20
Bursa: Parçalı zamanla az bulutlu 15
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 13
Trabzon: Parçalı çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde az bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 13

Kaynak: İHA

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