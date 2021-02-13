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Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

13.02.2021 09:16 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre çarşamba gününden sonra Marmara'nın büyük bir bölümü ve Ege'de kar yağışının etkisini yitirmesi bekleniyor. Bir önceki tahminde kar yağışının 6 gün boyunca devam edeceği, bu gece başlayacak yağışın cuma günü İstanbul'u terk etmesi bekleniyordu. Öte yandan kar yağışıyla ilgili bir uyarı da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bugün için yapılan değerlendirmeye göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

METEOROLOJİ'DEN YENİ TAHMİN

Sosyal medyadan 14-20 Şubat tarihleri için yapılan haritalı tahminde, "Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor" notu düşüldü.

Haritalı tahminde daha önce, hafta sonuna kadar etkili olması beklenen kar yağışının, çarşamba gününden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Pazar günü başlayacak olan ve 'kuvvetli kar' uyarısı yapılan yağışların, pazartesi, salı ve çarşamba günleri hemen hemen yurdun tamamında etkisini göstermesi bekleniyor.

Perşembe günü ise, Karadeniz Bölgesi ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışının etkili olması, Orta Anadolu'da yağışsız ancak soğuk bir havanın etkili olması bekleniyor. Marmara ve Ege'de ise perşembe günü parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Cuma günü ise, Batı ve Orta Karadeniz çevresi ile Doğu Anadolu'da kar yağışı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise açık bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki cumartesi günü ise tüm yurtta yağış beklenmiyor.

BİR ÖNCEKİ TAHMİNDE HAFTA SONUNA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYORDU

Meteoroloji tahmin haritasında dün yapılan tahminde kar yağışının 6 gün boyunca devam edeceği, bu gece başlayacak yağışın cuma günü İstanbul'u terk etmesi bekleniyordu.

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BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN UYARI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de beklenen kar yağışına ilişkin, Twitter hesabından vatandaşları uyardı. Pakdemirli, "Yoğun kar yağışı ve don tehlikesine karşı dikkatli olalım, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün uyarılarını takip edelim" ifadelerini kullandı.

13 ŞUBAT 2021 YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı

KOCAELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZİNCAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

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