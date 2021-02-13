Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bugün için yapılan değerlendirmeye göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Sosyal medyadan 14-20 Şubat tarihleri için yapılan haritalı tahminde, "Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor" notu düşüldü.
Haritalı tahminde daha önce, hafta sonuna kadar etkili olması beklenen kar yağışının, çarşamba gününden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Pazar günü başlayacak olan ve 'kuvvetli kar' uyarısı yapılan yağışların, pazartesi, salı ve çarşamba günleri hemen hemen yurdun tamamında etkisini göstermesi bekleniyor.
Perşembe günü ise, Karadeniz Bölgesi ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışının etkili olması, Orta Anadolu'da yağışsız ancak soğuk bir havanın etkili olması bekleniyor. Marmara ve Ege'de ise perşembe günü parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Cuma günü ise, Batı ve Orta Karadeniz çevresi ile Doğu Anadolu'da kar yağışı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise açık bir hava bekleniyor.
Önümüzdeki cumartesi günü ise tüm yurtta yağış beklenmiyor.
Haftalık Hava Durumu— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 13, 2021
(14 - 20 Şubat 2021)
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/ou3Sa5M7eP
Meteoroloji tahmin haritasında dün yapılan tahminde kar yağışının 6 gün boyunca devam edeceği, bu gece başlayacak yağışın cuma günü İstanbul'u terk etmesi bekleniyordu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de beklenen kar yağışına ilişkin, Twitter hesabından vatandaşları uyardı. Pakdemirli, "Yoğun kar yağışı ve don tehlikesine karşı dikkatli olalım, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün uyarılarını takip edelim" ifadelerini kullandı.
Yoğun kar yağışı ve don tehlikesine karşı dikkatli olalım, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün uyarılarını takip edelim. @meteoroloji_twi pic.twitter.com/98b5yheQIE— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) February 13, 2021
EDİRNE °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı
KOCAELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ERZİNCAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı bulutlu