Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bugün için yapılan değerlendirmeye göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. METEOROLOJİ'DEN YENİ TAHMİN Sosyal medyadan 14-20 Şubat tarihleri için yapılan haritalı tahminde, "Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor" notu düşüldü.

Haritalı tahminde daha önce, hafta sonuna kadar etkili olması beklenen kar yağışının, çarşamba gününden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Pazar günü başlayacak olan ve 'kuvvetli kar' uyarısı yapılan yağışların, pazartesi, salı ve çarşamba günleri hemen hemen yurdun tamamında etkisini göstermesi bekleniyor. Perşembe günü ise, Karadeniz Bölgesi ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışının etkili olması, Orta Anadolu'da yağışsız ancak soğuk bir havanın etkili olması bekleniyor. Marmara ve Ege'de ise perşembe günü parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Cuma günü ise, Batı ve Orta Karadeniz çevresi ile Doğu Anadolu'da kar yağışı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise açık bir hava bekleniyor. Önümüzdeki cumartesi günü ise tüm yurtta yağış beklenmiyor. Haftalık Hava Durumu

(14 - 20 Şubat 2021)

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/ou3Sa5M7eP — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 13, 2021 BİR ÖNCEKİ TAHMİNDE HAFTA SONUNA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYORDU Meteoroloji tahmin haritasında dün yapılan tahminde kar yağışının 6 gün boyunca devam edeceği, bu gece başlayacak yağışın cuma günü İstanbul'u terk etmesi bekleniyordu. BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN UYARI Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de beklenen kar yağışına ilişkin, Twitter hesabından vatandaşları uyardı. Pakdemirli, "Yoğun kar yağışı ve don tehlikesine karşı dikkatli olalım, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün uyarılarını takip edelim" ifadelerini kullandı.

Yoğun kar yağışı ve don tehlikesine karşı dikkatli olalım, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün uyarılarını takip edelim. @meteoroloji_twi pic.twitter.com/98b5yheQIE — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) February 13, 2021 13 ŞUBAT 2021 YURTTA HAVA DURUMU EDİRNE °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı KIRKLARELİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı KOCAELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı ISPARTA °C, 10°C

Parçalı bulutlu