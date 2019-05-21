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Meteoroloji'den yeni uyarı! Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 06:40 | Son Güncelleme

Meteoroloji tarafından yayınlanan son verilere göre bugün öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde etkisini arttırarak batı ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den yeni uyarı! Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak!

Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayınladı. Buna göre bugün bazı bölgelerde kuvvetli fırtına etkili olacak. Özellikle Ankara, Uşak, Konya, Aksaray, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtının oluşturubileceği çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ile birlikte görüşme mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını gerekiyor.

Yurt genelinde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu toz taşınımı

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