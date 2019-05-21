Meteoroloji'den yeni uyarı! Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak!

Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayınladı. Buna göre bugün bazı bölgelerde kuvvetli fırtına etkili olacak. Özellikle Ankara, Uşak, Konya, Aksaray, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtının oluşturubileceği çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ile birlikte görüşme mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını gerekiyor.

Yurt genelinde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine olacak.

