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Meteoroloji duyurdu! Bir hafta yağış yok, hava sıcaklıkları artacak

18.09.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, hava durumu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Acar, yurt genelinde bir hafta boyunca yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine göre 4 dereceye kadar artacağını bildirdi. İşte detaylar...

Meteoroloji duyurdu! Bir hafta yağış yok, hava sıcaklıkları artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren artışa geçeceğini aktaran Acar, "Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini tahmin ediyoruz. Yağış anlamında ülkemizin büyük kesiminde bir haftalık periyotta yağış beklemiyoruz. Yağışlar genellikle ülkemizin Kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve doğusunda genellikle öğleden sonra ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağış şeklinde gerçekleşecek" dedi.

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"HAVA SICAKLIKLARI SERİN DÜZEYDE DEVAM EDECEK"

Bir haftalık periyotta herhangi bir beklenmeyen meteorolojik hadise yaşanmayacağını ifade eden Acar, "Ancak bugün ve yarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’de rüzgarın kuvvetli esmesini bekliyoruz. Ayrıca bugün ve yarın Batı Karadeniz’de denizlerimizde fırtına bekliyoruz. Turizm bölgelerimizde hava sıcaklıkları bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde devam edecek. Ama aşırı sıcaklık beklemiyoruz. Mevsim itibarıyla sonbahara doğru ilerlediğimiz için hava sıcaklıkları da artık serin düzeyde devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

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HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK

Ankara, İzmir ve İstanbul’un hava durumuna ilişkin de açıklama yapan Acar, "3 büyük ilimizde bir hafta boyunca yağış beklemiyoruz. Bu illerde herhangi bir ekstrem meteorolojik durum yok. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. Yine 3 büyük ilimizde perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak" dedi.
Acar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerdeki hava durumuna dair, "Deprem bölgesinde de herhangi bir ekstrem meteorolojik durum yok. Orada hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağış beklemiyoruz" diye konuştu.

İç Anadolu Bölgesi’nde de yağış beklenmediğini dile getiren Acar, "Belki doğusunda, Kayseri’den Sivas-Yozgat’a doğru olan hatta önümüzdeki 2-3 gün boyunca yağış ihtimali var. İç Anadolu Bölgesi’nde genel olarak bir haftalık periyotta büyük çoğunlukla yağış beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SINIRDAKİ İLÇELERDE HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYE YAKINLAŞACAK"

Acar, Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıkların diğer bölgelere göre daha fazla olduğunu kaydederek, "Sıcaklıklar 38-40 derecelere yakın. Özellikle Suriye ve Irak sınırındaki ilçelerimizde 36 ila 40 derece arasında sıcaklıklar ölçülebilir ki bunlar da normaldir" dedi.

İHA

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