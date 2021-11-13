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Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor, buzlanma ve don olayına dikkat (13 Kasım Cumartesi hava durumu)

13.11.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojinin 13 Kasım Cumartesi günü beklenen hava durumu tahminine göre sıcaklıklar 4 dereceye kadar artış gösterecek. Öte yandan bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis, buzlanma ve don olacağı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor, buzlanma ve don olayına dikkat (13 Kasım Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

PUS VE SİS UYARISI

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar ) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KONYA °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

YOZGAT °C, 11°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DÜZCE °C, 17°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KASTAMONU °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 17°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

TOKAT °C, 15°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KARS °C, 11°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

VAN °C, 11°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 19°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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