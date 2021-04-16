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Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

16.04.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin batı bölgelerinde yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren, İç Anadolu Bölgesi'nde ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pazar sabah saatlerinden itibaren güney (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

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