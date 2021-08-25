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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden endişelendiren harita! Edirne alarm seviyesinde: Nehirde kum adacıklar oluştu

25.08.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'şiddetli kurak' kategorisinde konumlandırdığı Edirne'de Meriç ve Tunca nehirleri alarm veriyor. Suyun azaldığı nehirlerde oluşan kum adacıklar görenleri endişelendiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden endişelendiren harita! Edirne alarm seviyesinde: Nehirde kum adacıklar oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, temmuz ayına özel kuraklık durumunu gösteren haritaları yayımladı. Haritalardaki verilere göre, Edirne’de şiddetli kuraklık yaşanıyor. Yaşanan kuraklık ile birlikte sıcak hava da kent genelinde etkili oluyor.

YAĞIŞLAR DURDU, TARIMSAL SULAMA DEVAM EDİYOR

Yağışların olmamasının yanı sıra bölge çiftçisinin de tarımsal sulamada faydalandığı Tunca Nehri’nin su seviyesinde düşüş yaşandı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan son ölçümlerde, Tunca Nehri'nin debisi saniyede 5 metreküp olarak belirlendi.

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TUNCA NEHRİ ADETA KURUDU

Edirne’de merkeze bağlı Değermenyeni köyü yanından geçen Tunca Nehri adeta kurudu. Etrafı seddeyle çevrili nehir, su debisinin azalmasının ardından kumsal alana döndü.

İşte MGM'nin yayınladığı son harita:

kuraklık

İHA

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