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Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 17:51 | Son Güncelleme

Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, İstanbul'da beklenen kar yağışını değerlendirdi. Kocaman, bu akşam İstanbul'da yağış beklenmediğini ancak pazartesi ve salı günü kar yağışı beklendiğini açıkladı.

İstanbul'da dün gece ve sabah saatlerinde etkili olan yağış akıllarda aynı soruya neden oldu. Kar yağışı devam edecek mi? İşte cevabı...

"PAZARTESİ GÜNÜ KAR YAĞIŞI GERİ DÖNECEK"

Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, İstanbul'da kar yağışının bu akşam da dahil olmak üzere beklenmediğini açıkladı. Kocaman, "Yarın sabah 5-6 civarına kadar yağış beklenmiyor ancak yarın sabah saatlerinden itibaren yine İstanbul'da bir yağışlı sistem etkili olmaya başlayacak. Önümüzdeki cumartesi-pazar günlerinde İstanbul karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacak. Şehir merkezinde karla karışık yağmur ve yağmur şeklinde hadise devam edecek. Yarın Trakya'da kar yaşının yoğun olarak yaşanmasını bekliyoruz. Özellikle, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz. Yarın yine özellikle Doğu Akdeniz; Adana, Hatay, Osmaniye civarlarında kuvvetli sağanak yağış bekliyoruz. Pazar gününe gelecek olursak yine İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağış bekleniyor. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü ise İstanbul'da havaların biraz daha soğumasıyla kar yağışını bekliyoruz. Sıcaklıklar gece 0 derece gündüz ise 2 derece dolaylarına inecek. Salı günü de İstanbul'da kar yağışı bekliyoruz." açıklamalarında bulundu.

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