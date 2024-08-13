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  4. Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklar günden güne artıyor!

Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklar günden güne artıyor!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
13.08.2024 10:17
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Dün bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün (13 Ağustos) için hava durumunda ciddi artış gözlemleneceğini duyurdu.

Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklar günden güne artıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç, batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

13 AĞUSTOS BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

sicaklik2

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

met2

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde (Samsun haric) bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler Van, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Van ve Ağrı’nın doğusu, Iğdır’ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu

VAN 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü
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