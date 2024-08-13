Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklar günden güne artıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç, batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde (Samsun haric) bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler Van, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Van ve Ağrı’nın doğusu, Iğdır’ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık