Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji, Kurban Bayramı öncesinde Kars, Ardahan, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Kars, Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA OLACAK

Hava sıcaklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında olacağı, güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın 27 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ

Öte yandan Meteoroloji, kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

