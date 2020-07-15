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  4. Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 19:49 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den alınan verilere göre Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batısı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batısı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere yarın akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (AA)


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