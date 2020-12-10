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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (10 Aralık İstanbul'da hava durumu)

10.12.2020 09:13 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (10 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Aralık verilerine göre sabah ve öğle saatlerinde Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah ve öğle saatlerinde Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve doğu, zamanla güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege Denizi'nde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esecek.

10 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 14
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17
İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19
Adana: Parçalı bulutlu 20
Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Parçalı bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12

Kaynak: İHA

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