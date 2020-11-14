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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (14 Kasım İstanbul'da hava durumu)

14.11.2020 09:08 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (14 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Kasım verilerine göre Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusunda yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

14 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batısı hafif sağanak yağışlı 13
İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16
İzmir: Parçalı bulutlu 19
Adana: Parçalı ve az bulutlu 25
Bursa: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14
Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı bulutlu 17
Trabzon: Parçalı bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 9
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19

Kaynak: İHA

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