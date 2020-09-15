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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (15 Temmuz İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 09:10 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Eylül verilerine göre Ordu'nun iç kesimleri, Giresun’un iç ve doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (15 Temmuz İstanbul'da hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu'nun iç kesimleri, Giresun’un iç ve doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

15 EYLÜL 2020 YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Parçalı bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Bursa: Parçalı bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

Kaynak: İHA

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