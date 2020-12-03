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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Aralık İstanbul'da hava durumu)

03.12.2020 09:23 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Aralık verilerine göre Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi, Muğla’nın kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi, Muğla’nın kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

3 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15
Adana: Parçalı bulutlu 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı bulutlu 17
Trabzon: Parçalı bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16

Kaynak: İHA

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