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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Eylül yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 09:07 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Eylül verilerine göre Kars çevresi ile Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Eylül yurtta hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars çevresi ile Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 39
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 44
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Kaynak: İHA

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