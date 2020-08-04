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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (4 Ağustos yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 09:01 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Ağustos verilerine göre Ordu, Giresun, Trabzon’un doğusu, Rize, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (4 Ağustos yurtta hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon’un doğusu, Rize, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 AĞUSTOS YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 36
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 35
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 28
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Kaynak: İHA

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