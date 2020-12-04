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  4. Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat ( 4 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat ( 4 Aralık İstanbul'da hava durumu)

04.12.2020 09:31 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat ( 4 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Aralık verilerine göre Antalya ve Muğla il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur’un doğu ve Isparta’nın güney kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur’un doğu ve Isparta’nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15
İstanbul: Parçalı bulutlu 16
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak yağışlı 17
Bursa: Parçalı bulutlu 18
Adana: Parçalı bulutlu 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kemer çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu ve açık 5
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

Kaynak: İHA

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