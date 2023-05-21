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Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli olacak (21 Mayıs hava durumu)

21.05.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli olacak (21 Mayıs hava durumu)

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR BATIDA MEVSİM NORMALLERİ ALTINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, yarın güney, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 23

İHA

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