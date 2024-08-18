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Meteoroloji uyardı! En sıcak günler geliyor… 'Hava sıcaklığı 8 derece artacak'

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
18.08.2024 10:40
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Meteorolojinin son günlerde peş peşe yaptığı uyarıların ardından, bugün yaptığı uyarı da vatandaşlara adete ‘dışarı çıkmayın’ dedi. Özellikle Marmara Bölgesi’ni etkileyen sıcak hava dalgası ile yurt içinde sıcaklığın bir anda 8 derece artması bekleniyor. Ülkenin Kuzeydoğu bölgesi için ise sağanak yağış uyarısında bulunarak, Ağustos ayında bu uyarıların dikkate alınması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! En sıcak günler geliyor… 'Hava sıcaklığı 8 derece artacak'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul dahil Marmara Bölgesi için sıcaklık alarmı verdi. Sıcaklıkların 3 ila 8 derece yükseleceği belirtilirken yetkililer vatandaşları dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı. İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Yurdun doğu kesimlerinde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı olması öngörülüyor.

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HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; halen yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sıcaklık
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