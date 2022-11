Meteoroloji uyardı! Fırtına, sağanak yağış... 'Hava çok değişecek'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar fırtınanın etkili olacağını bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgar akşam saatlerinden itibaren, Marmara Denizi'nden güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

'HAVA ÇOK DEĞİŞECEK'

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, hava durumu ile ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Ökten, şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul'da bu gece kuvvetli yağmur bekleniyor. Sağanak yağışın yarın sabaha kadar süreceği bekleniyor. İstanbul'da hava yarın sabah daha da soğuyacak. Sabah 7'de lodos eserken; sabah 8'de hızla Karayel'e dönecek. Evden ince kıyafetle çıkmayın. 1 saatte hava çok değişecek. Hastalık riski var."

İSTANBUL'DA YAĞMUR VE ŞİDDETLİ RÜZGAR BAŞLADI

İstanbul'da yapılan uyarıların ardından yağmur ile birlikte şiddetli rüzgar da etkili olmaya başladı. Bu sırada dışarıda olan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Taksim'de yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyesi ters döndü. Beyazıt'ta ise vatandaşlar yağmurdan duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Üsküdar Kuzguncuk Sahili’nde dalgalar kıyıya çarparak metrelerce yükseldi. Şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağışlar vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul Boğazı’nda da etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte denizde dalgalanmalar yaşandı. Üsküdar Kuzguncuk Sahili’nde dalgaların sahile kıyıya çarpmasıyla su seviyesi artarken, sahile gelen vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

HAREM OTOGARI'NDA ÇATI UÇTU

Üsküdar'daki Harem Otogarı’nda şiddetli rüzgar nedeniyle saat 14.30 sıralarında bir otobüs firmasının yazıhanesinin çatısı uçtu. Uçan çatı yere düşerken olayda şans eseri ölen veya yaralanan kimse olmadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede önlem alırken çatıya çıkan ekipler, yerinden oynayan çatı parçalarını aşağıya indirdi.

SAKARYA'DA ÇINAR AĞACI ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Meteoroloji genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında etkisini sürdüren lodos, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan çınar ağacını devirdi. Park halindeki araçların üzerine düşen ağaç, otomobili kullanılmaz hale getirirken 3 araçta da maddi hasar oluşturdu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Sakarya Büyükşehir Belediye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında ağacı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Aracı kullanılamaz hale gelen Zafer Koç, öğretmen olan eşinin okula gitmek için aracı park ettikten sonra olayın gerçekleştiğini aktardı.

“EŞİM HER ZAMAN BURAYA PARK EDERDİ ARACINI”

Eşinin aracı park ettiğini ve okula gittiğini aktaran Zafer Koç, “Şükürler olsun herhangi bir can kaybı yok. Eşim her zaman buraya park ederdi aracını. Karşı taraftaki okulda da öğretmen kendisi, çocuklarım da orada okuyor. Her zamanki gibi çocuklarımla birlikte buraya gelmiş aracı bırakmış ve okula geçmişler. Tam okula girdiği esnada ağacın sallandığını görmüş, o sırada rüzgar da varmış tabi. Ve biranda ağaç gürültüyle yıkılmış. Geri gelip baktığında aracı bu halde bulmuş. Maalesef görünmez kaza” dedi.

LODOSTA SÜRÜKLENEN STANDI KOŞUP YAKALADI

Bursa’da perşembe gününden bu yana etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Bursa Valiliği tarafından peş peşe uyarı mesajları yayımlanarak vatandaşlar uyarıldı. Saatteki hızı 66 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ağaçlar ve reklam panoları devrildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi’ndeki bir marketin önünde bulunan cips standı da fırtına nedeniyle metrelerce sürüklendi. Market çalışanı İlhan Kahraman (33), peşinden koştuğu standı yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sırasında müşteriyle ilgilendiğini belirten İlhan Kahraman (33), “Dışarıda çok kuvvetli lodos vardı. Dolabı bağlamıştık iple. O esnada ben müşteri ile ilgileniyordum. Dışarıdan bir gürültü, korna sesleri gelmeye başladı. Komşular seslendi, ‘Dolap gidiyor’ diye.İlk başta ne olduğunu anlamadım. Dışarı çıkınca cips dolabının aşağıya gittiğini gördüm. O refleksle koşarak gittim, dolabı yakaladım. Şans eseri o esnada yoldan araba, yaya geçmiyordu. Yoksa Allah korusun çok büyük kaza yaşanabilirdi. Sosyal medyada görüntü çıkınca çok komik bir durum oldu ama herkes arayıp ‘Geçmiş olsun’ dedi. Önlemimizi aldık şu an için” dedi.

İZMİR'İ SAĞANAK VURDU, CADDELER GÖLE DÖNDÜ

İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi. Kentin farklı ilçelerinde cadde ve sokaklar, kısa sürede etkili olan sağanak ile göle döndü. Bornova ilçesinde kanalizasyonlarda taşma meydana geldi, iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

MANİSA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ! VATANDAŞLAR EVLERDE MAHSUR KALDI

Manisa il genelinde öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış beraberinde su baskınlarını getirdi. Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Merkezefendi Mahallesi’nde cadde ve sokaklar su baskınlarından etkilenirken sokak üzerindeki ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı vatandaşlar kovalarla evlerindeki suları boşaltmaya çalışırken ev girişinin tamamen suyla dolması nedeniyle bazı vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı. Öte yandan evlerin otoparkında bulunan araçlar da yarıya kadar suya gömüldü.

İş yerinin sular altında kaldığını söyleyen Terzi Hasan Alfıstık, “Anayol ve polisevinin oradan gelen bütün yağmur suları burada. Evim de iş yerim de burada ama önemli olan iş yerim. İş yerimi su bastı. Sigorta maliyetleri nedeniyle sigortadan da çıkarmıştık. Şu anki zarar belli değil. İçeride dikiş makinelerim var. Bir tanesi 5 bin TL, 8 tane dikiş makinem var” dedi.

MASKİ VE İTFAİYE ALARMA GEÇTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de suların tahliyesi için çalışma başlattı. Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de yağışın ardından alarma geçti. Ekipler şehrin birçok noktasında hem su baskınlarını tahliye ediyor hem de yeni su baskınları yaşanmaması için önlem alıyor.

AA-İHA-DHA