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Meteoroloji uyardı! Göz gözü görmeyecek

06.11.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji tarafından pazar günü hava tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre pazar günü yurt genelinde sağanak yağış görülmüyor fakat kuzey ve iç kesimlerde sisli havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Göz gözü görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

PUS VE SİS UYARISI

Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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