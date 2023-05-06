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Meteoroloji uyardı! Hafta sonu boyunca yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak

06.05.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji 6-7 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre, ülke genelinde hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu boyunca yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre 2 gün boyunca yurt genelinde sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Bugün yağışların; Batı Akdeniz ile Denizli ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğudan, Marmara’nın güneyinde kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı güney ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusunda güneyli, Marmara'nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 23

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.) 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İHA

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