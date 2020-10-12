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Meteoroloji uyardı! Hızı 50 km'ye çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 09:07 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre rüzgarın gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Hızı 50 km'ye çıkacak

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HIZI 50 KM'YE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurdun güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu 28
Samsun: Parçalı bulutlu (Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.) 24
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 25
Erzurum: Az bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

Kaynak: İHA

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