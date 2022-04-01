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Meteoroloji uyardı! Öğle saatlerinden itibaren...

01.04.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden denizlerde fırtına beklendiğine dair önemli bir uyarı geldi. Buna göre, Orta Karadeniz’de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, batısı güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan Marmara’nın güneyinde de rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden aynı kuvvette fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Öğle saatlerinden itibaren...

Meteoroloji, 'denizlerde fırtına' uyarısı yaptı. Genel Müdürlüğün Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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ORTA KARADENİZDE ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN...

Orta Karadeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, batısı güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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