Meteoroloji uyardı! Öğle saatlerinden itibaren...

Meteoroloji, 'denizlerde fırtına' uyarısı yaptı. Genel Müdürlüğün Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Orta Karadeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, batısı güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor. (AA)
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