Meteoroloji uyardı! Trakya'da çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteorolojik tahminlere göre Trakya, Balkanlar'dan gelecek yeni yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek.

Trakya'da hava sıcaklıklarını ortalama 10 derece düşüreceği tahmin edilen soğuk hava sisteminin yoğun kar yağışına neden olması bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çarşamba başlayıp hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacak kar yağışının, perşembe Anadolu'ya geçmesi öngörülüyor.

DOĞU BÖLGELERİ İÇİN ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, söz konusu kesimlerde 30 Ocak'a kadar çığ oluşabileceği belirtilerek, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

4 BÖLGE İÇİN UYARDI! KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT

Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, yarın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de, salı günü de Orta ve Doğu Karadeniz genelinde güneyli yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor.