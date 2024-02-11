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  4. Meteoroloji uyarmıştı: Feribot seferlerine fırtına engeli

Meteoroloji uyarmıştı: Feribot seferlerine fırtına engeli

11.02.2024 12:03 | Son Güncelleme:
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Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılacak feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji uyarmıştı: Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Gestaş firmasından yapılan açıklama da, “Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gökçeada Çanakkale Bozcaada feribot
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