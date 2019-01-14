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Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 17:17 | Son Güncelleme

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta fırtına bekleniyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güneybatıdan başlayarak Türkiye'yi etkilemesi beklenen derin alçak basınç merkeziyle rüzgar, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde, yarın ve çarşamba günü sabah saatte 50-70, zaman zaman da 60-90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksama, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ani kar erimesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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