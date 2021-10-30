Meteorolojiden çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı (30 Ekim Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kıyıları ve Mersin, Adana çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimlerinde, Van’ın güney ve batısı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
Genellikle iç ve doğu kesimlerde doğu ve güneydoğulu, diğer yerlerde kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu’da görülecek olan sağanak yağışların, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman’ın doğu, Elazığ’ın güney ve doğu, Muş ve Bingöl’ün güney ve Mardin’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara Denizi ile bölgenin batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla Muğla ve Aydın ile İzmir'in güney çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Pazar) gece saatlerinde güney çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları ile Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, (Pazar) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 25°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimleri, Van’ın güney ve batısı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak çevreleri ile Elazığ'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevreleri ile Adıyaman'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
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