Meteorolojiden çok sayıda il için yağış uyarısı (2 Ekim Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç, Sivas'ın doğu kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 21°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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