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Meteorolojiden çok sayıda il için yağış uyarısı (2 Ekim Cumartesi hava durumu)

02.10.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den 2 Ekim Cumartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin tahminle geldi. Açıklamaya göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlar görülecek.

Meteorolojiden çok sayıda il için yağış uyarısı (2 Ekim Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç, Sivas'ın doğu kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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