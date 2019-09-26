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Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 08:22 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunda bugün hafif sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunda bugün hafif sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya
çevreleri ve Samsun'un doğusunda hafif sağanak öngörülüyor. Diğer
yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ile 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim
normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak uyarı yağış

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