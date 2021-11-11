Meteorolojiden uyarı! Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat (11 Kasım Perşembe hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır, Bitlis, Van ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ağrı ve Hakkâri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege'de bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 5°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 3°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmur, Ağrı ve Hakkâri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu

