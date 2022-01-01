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Meteorolojinin kırmızı alarm verdiği ilde 2022'yi denize girerek karşıladılar

01.01.2022 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü önceki gün Antalya için kırmızı alarm vermişti. Şehirde birçok bölgede şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. Yaz- kış denize girenler grubu soğuğa aldırmadan 2022’yi Konyaaltı Sahili’nde denize girerek karşıladı. Grup adına konuşan Mehmet Doğan, "Buraya 22 yıldır gelerek denize giriyoruz. 22 yıldır denize giren arkadaşlar içerisinde grip olana rastlamadım." ifadelerini kullandı.

Meteorolojinin kırmızı alarm verdiği ilde 2022'yi denize girerek karşıladılar

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün dün kırmızı alarm kodu verdiği Antalya’da yaz- kış denize girenler grubu 2022’yi Konyaaltı Sahili’nde denize girerek karşıladı. Geçen sene pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeni yılı denize girerek karşılayamayan grup, bir senelik aranın ardından geleneklerine devam etti. 2022’yi denizde karşılayan yaklaşık 10 kişi, ellerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posteriyle sahilde 10’dan geriye sayıp, saatler gece yarısını gösterdiğinde hep birlikte denize girdi. Grup üyeleri, hava sıcaklığının 10, deniz suyu sıcaklığının ise 18 dereceyi gösterdiği kentte denizin keyfini doyasıya sürdü.

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SAKSAFON EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER

Sahilde toplanan yaklaşık 30 kişilik ekip, denize girmeden önce saksafon çalarak müzik eşliğinde eğlendi. Yaz- kış denize girenler grubu daha sonra saatler gece yarısını gösterdiğinde ellerindeki Türk bayrağı ile denize girdi. Denizden çıkanlar yaktıkları ateş başında ısındı.

"22 YILDIR GRİP OLANA RASTLAMADIM"

Grup adına konuşan Mehmet Doğan, "Deniz demek sağlık demek. Buraya 22 yıldır gelerek denize giriyoruz. 22 yıldır denize giren arkadaşlar içerisinde grip olana rastlamadım. Herkese de denize girmelerini tavsiye ediyorum. Dün fırtına olduğu için denize giremedik ama dalgalarla mücadele ettik. Bugün geldik ve yeni yıla denizde girdik. Biz her sene yeni yılı denizde kutluyoruz. Bu ucuz bir yılbaşı kutlaması oluyor" dedi.

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"YARIN SAKLIKENT'E GİDİP KARDAN ADAM YAPACAĞIM"

Antalya'da ilk kez yeni yılı denizde geçirdiğini belirten Su Yalın ise "Ben her sene normalde Alanya'da giriyordum. Bu sene ilk kez Konyaaltı Sahili'nde girdim. Yarın da Saklıkent'e giderek kardan adam yapacağım. Su harika, resmen sıcak gibiydi. Çıkmak istemedim" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji antalya
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