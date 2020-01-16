HABER
  4. Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli serbest bırakıldı

Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 21:27 | Son Güncelleme

Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında beraatine ve tahliyesine karar verilen, ancak itiraz üzerine tekrar tutuklanan eski korgeneral Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan biri avukat 3 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İyidil'i kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan yeğeni B.Ö. ve eşi E.Ö. ile avukatı A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada savcıya ifade veren şüpheliler serbest bırakıldı.

Şüphelilerden B.Ö'nün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu, İyidil'in yakalandığı evin ise Özdemir'in bir yakınına ait olduğu tespit edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
Malatya’da trafik kazası: 2 ağır yaralıMalatya’da trafik kazası: 2 ağır yaralı
Alanya'da yerleşik İranlılar, düşen Ukrayna uçağındakiler için yas tuttuAlanya'da yerleşik İranlılar, düşen Ukrayna uçağındakiler için yas tuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eski korgeneral Metin İyidil FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Savcılık ifadeleri

En Çok Okunan Haberler

'Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!'

'Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!'

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

İçişleri Bakanlığı duyurdu: DEAŞ'lı terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu: Sınır dışı edildi

Canlı yayında burnu kanamıştı! Bakan Süleyman Soylu burnundan ameliyat oldu!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Gündemi sarsan gelişme! Hafter gizlice Yunanistan'a gitti!

Gündemi sarsan gelişme! Hafter gizlice Yunanistan'a gitti!

Süper Loto'da dev ikramiye devir etti! İşte 639. hafta Süper Loto'da kazandıran sayılar!

Süper Loto'da kazandıran sayılar belli oldu!

Son dakika: AA Genel Müdürü Kazancı duyurdu! Hilmi Balcı serbest bırakıldı

Tepki yağmıştı! 1 AA çalışanı serbest

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.