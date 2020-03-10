Metin Topuz davasında flaş gelişme

Topuz hakk\u0131nda "Devletin gizli kalmas\u0131 gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amac\u0131yla temin etme" ve "gizlili\u011fi ihlal etme "su\u00e7lar\u0131ndan ise beraat talep edildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 'Ona sar\u0131ld\u0131m, \u00fcz\u00fcld\u00fcm, a\u011flad\u0131m...' Dinmeyen ac\u0131!Cami y\u0131k\u0131m\u0131nda 'hazine bulundu' s\u00f6ylentisi! Ak\u0131n ettilerSamsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar \u00d6d\u00fclleri'nde sahneye \u00e7\u0131kt\u0131!