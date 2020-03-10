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Metin Topuz davasında flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Topuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Metin Topuz davasında flaş gelişme

Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "gizliliği ihlal etme "suçlarından ise beraat talep edildi.

Ayrıntılar gelecek...

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ABD başkonsolosluğu metin topuz

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