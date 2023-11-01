Metro bir anda boks ringine döndü! Yüzüne tükürünce tekme ve yumruklar havada uçuştu

Olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane 4. Levent metro durağında meydana geldi.

İddiaya göre yolculuk yapan iki vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkarken, bir şahıs diğerinin yüzüne tükürdü. Ardından iki kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgayı gören diğer arkadaşları ve yolcular da olaya dahil olunca metro bir anda boks ringine döndü. Küfür ve tehditlerin sürdüğü kavgayı araya giren diğer yolcular güçlükle ayırmayı başardı.

O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)





